RHEINLAND-PFALZ – Medienanstalt Rheinland-Pfalz und Deutschsprachige Gemeinschaft Ostbelgien unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Grenzüberschreitend vernetzt: Die Medienanstalt Rheinland-Pfalz und die Deutschsprachige Gemeinschaft Ostbelgien unterzeichneten vergangene Woche eine Kooperationsvereinbarung und bekräftigen damit die bereits bestehende bilaterale Zusammenarbeit. Gregor Freches, Minister für Kultur, Sport, Tourismus und Medien der Deutschsprachigen Gemeinschaft, und Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt RLP, trafen sich dazu im Media:FORUM in Trier.

Am 19. März 2026 unterzeichneten Gregor Freches, Minister für Kultur, Sport, Tourismus und Medien der Deutschsprachigen Gemeinschaft, und Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt RLP, im Media:FORUM Trier eine neue Kooperationsvereinbarung. Sie bekräftigt, was seit langem gelebt wird: Eine Zusammenarbeit an verschiedenen Themen durch grenzübergreifende Projekte, Fortbildung und Erfahrungsaustausch, Zusammenarbeit zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, Vernetzung des Bibliothekswesens sowie Förderung der Digitalisierung in Verwaltung und Zivilgesellschaft.

Gregor Freches betonte: „Medienkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation in unserer digitalen Gesellschaft. Mit dieser Zusammenarbeit schaffen wir die Grundlage, Ostbelgien gemeinsam mit starken Partnern fit für die Zukunft zu machen“

„Die Kooperationsvereinbarung soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Herzen Europas weiter vertiefen und ausbauen. Besonders freue ich mich, dass unsere ostbelgischen Partner*innen zur Unterzeichnung zu Gast im Media:FORUM Trier waren. Das Media:FORUM mit seinen Veranstaltungen rund um Medienkompetenz kann auch ein Ort grenzüberschreitender Wissensvermittlung und gemeinsamen Lernens sein“, so Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt RLP.