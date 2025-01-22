ASBACH – Verkehrsunfallflucht in Asbach

Am 13.06.2026 kam es in dem Zeitraum zwischen 17 Uhr und ca. 18:30 Uhr in Asbach, in der Honnefer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter dunkler Mercedes an der hinteren Türe beschädigt. Der Verursacher flüchtete danach von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei