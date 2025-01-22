ASBACH – Verkehrsunfallflucht in Asbach

Am 23.04.2026 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein in der Grabenstraße in Asbach geparkter Seat Ibiza in weiß am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Etwaige Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei