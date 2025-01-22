ANHAUSEN – Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen in Anhausen
ANHAUSEN – Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen in Anhausen
Mittwoch, den 08.07.2026, führte die Polizeiinspektion Straßenhaus Verkehrskontrollen sowie Geschwindigkeitsmessungen in der Ortslage Anhausen durch. Die festgestellten Verkehrsverstöße wurden durch die Beamten geahndet. Insgesamt zeigten sich die Beamten jedoch zufrieden mit den festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die geltenden Verkehrsvorschriften. Quelle: Polizei