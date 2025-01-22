ANHAUSEN – Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen in Anhausen

Mittwoch, den 08.07.2026, führte die Polizeiinspektion Straßenhaus Verkehrskontrollen sowie Geschwindigkeitsmessungen in der Ortslage Anhausen durch. Die festgestellten Verkehrsverstöße wurden durch die Beamten geahndet. Insgesamt zeigten sich die Beamten jedoch zufrieden mit den festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die geltenden Verkehrsvorschriften. Quelle: Polizei