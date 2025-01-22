HILGENROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hilgenroth
HILGENROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hilgenroth
Am Mittwoch, 15. Juli 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus „Sonnenhof“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Resümee 600-Jahrfeier
- Bestellung Flaggen
- Neues Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz sowie Änderung der Friedhofsatzung
- Rissebeseitigung Straße Friedhof sowie Wegearbeiten
- Liegebank
- Dorfgemeinschaftshaus „Sonnenhof“
- Verschiedenes
- Informationen des Ortsbürgermeisters
Nichtöffentliche Sitzung
- Einwohnerfragestunde
- Personalangelegenheiten
- Verschiedenes
- Informationen des Ortsbürgermeisters
Michael Rüttger
Ortsbürgermeister