Bürgerkurier

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HILGENROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hilgenroth

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HILGENROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hilgenroth

Am Mittwoch, 15. Juli 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus „Sonnenhof“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Resümee 600-Jahrfeier
  2. Bestellung Flaggen
  3. Neues Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz sowie Änderung der Friedhofsatzung
  4. Rissebeseitigung Straße Friedhof sowie Wegearbeiten
  5. Liegebank
  6. Dorfgemeinschaftshaus „Sonnenhof“
  7. Verschiedenes
  8. Informationen des Ortsbürgermeisters

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Einwohnerfragestunde
  2. Personalangelegenheiten
  3. Verschiedenes
  4. Informationen des Ortsbürgermeisters

Michael Rüttger

Ortsbürgermeister

 

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