HILGENROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hilgenroth

Am Mittwoch, 15. Juli 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus „Sonnenhof“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Resümee 600-Jahrfeier Bestellung Flaggen Neues Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz sowie Änderung der Friedhofsatzung Rissebeseitigung Straße Friedhof sowie Wegearbeiten Liegebank Dorfgemeinschaftshaus „Sonnenhof“ Verschiedenes Informationen des Ortsbürgermeisters

Nichtöffentliche Sitzung

Einwohnerfragestunde Personalangelegenheiten Verschiedenes Informationen des Ortsbürgermeisters

Michael Rüttger

Ortsbürgermeister