WISSEN – Parade und Hofstaat Wissen 1956

Vor genau 70 Jahren, im Sommer 1956, herrschten Friedel und Manfred Schmidt (li.) nach dem gewonnen Vogelschießen als Königspaar in Wissen. Natürlich hatten die beiden auch einen prächtigen Hofsstaat auf die Beine gestellt. Damals präsentierte man sich zur Abnahme der Parade durch den gastgebenden Schützenverein Wissen auf der Rathausstraße. Hier die Namen: Herbert und Helene Selbach, Helmut und Ilse Schmidt, Willi und Rosemarie Röttgen, Heinz und Margret Klappert, Hermann-Josef Brühl und Ilse Reifenrath, Reiner Stahl und Partnerin, Ernst Schmidt und Frau sowie Erwin und Anni Schumacher. Der Vereinsvorsitzende hieß übrigens Carl Pritzer, der Ehrenvorsitzende Franz Becker. (bt) Foto: Archiv Bernhard Theis