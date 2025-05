ANDERNACH – Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus in Andernach

In der Nacht zwischen 09. und 10. Mai 2025 kam es in der Erfurter Straße zu einem Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei