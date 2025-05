ANDERNACH – Schwerer Verkehrsunfall in Andernach

Samstag, 10. Mai 2025, ereignete sich in der St.-Thomaser-Hohl in Andernach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein PKW, der mit einer Person besetzt war, fuhr auf einen parkenden PKW auf. Durch den Aufprall kippte der unfallverursachende PKW auf die linke Seite. Der parkende PKW wurde auf einen weiteren davor parkenden PKW geschoben. Der Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem PKW befreit werden und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der PKW des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße musste für die Dauer der Rettungsarbeiten und Verkehrsunfallaufnahme für ca. 40 Minuten gesperrt werden. Quelle: Polizei