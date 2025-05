ALTENKIRCHEN – „Fahrrad-Demo for Future“ von Altenkirchen bis Hachenburg

Bei schönstem Wetter fand am 10. Mai 2025 die „Fahrrad-Demo for Future“ statt. Ca. 100 Teilnehmer befuhren mit ihren Fahrrädern die B 414 von Altenkirchen bis nach Hachenburg und zurück. Die Teilnehmer starteten um 14:00 Uhr und befanden sich um 17:00 Uhr wieder am Ausgangspunkt. Die Veranstaltung verlief durchweg friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Für die Veranstaltung musste die B 414 durch die Polizei, jeweils in Teilbereichen, gesperrt werden. Die Verkehrsbeeinträchtigungen konnten jedoch auf ein Minimum reduziert werden. Quelle: Polizei