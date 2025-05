STADT NEUWIED – Neuwied macht Kinder fit für die Schule – Plätze sichern für Selbstbehauptungsworkshop am 24. Mai

Der Wechsel von der Grundschule in die weiterführende Schule ist für viele Kinder mehr als nur ein neuer Stundenplan – er bedeutet neue Wege, neue Gesichter und manchmal auch Unsicherheiten. Damit Kinder für diese Herausforderung gut gerüstet sind, bietet das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied am Samstag, 24. Mai, das Selbstbehauptungstraining „Fit für die Schule“ an. Der Kurs richtet sich speziell an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 bis 6. In einem geschützten Raum lernen sie durch praxisnahe Übungen, wie sie Konflikte besser lösen und sich selbst behaupten. Das Ziel: die Kinder für ihre Gefühle, ihre Grenzen und ihren Körper sensibilisieren und sie darauf vorbereiten, in Stresssituationen stark und besonnen zu reagieren.

Der städtische Kinder- und Jugendschutz lädt interessierte Kinder von 10 bis 16 Uhr in die Turnhalle Gladbach, An der Marienkirche 5a, ein – die Teilnahme kostet 20 Euro. Teilnehmende Kinder sollten bequeme sportliche Kleidung, Turnschuhe sowie Getränke und Verpflegung mitbringen. Anmeldungen sind bei der städtischen Jugendschützerin Tanja Buchmann telefonisch unter 02631 802 172 oder per Mail an kijub@neuwied.de möglich.