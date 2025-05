MEHREN – Frauenchor Mehren sehr aktiv

Der Frauenchor Mehren unter der Dirigentin Veronika Scholz erfreut sich dieser Tage über einige aktive Auftritte. Am Sonntag stand er in der Mehrener Basilika auf der Empore und gestalteten die Konfirmation gesanglich mit. Am Samstag steht er zu einer 80jährigen Geburtstagsfeier in Weyerbusch im Sonnenhof auf der Bühne und am Sonntag gestalteter den Festzeltgottesdient im Rahmen des Maulsbacher Schützenfestes mit.