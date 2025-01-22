ALTLEINIGEN – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen aus Altleinigen

Seit Montag, den 09.03.2026, 06:50 Uhr, wird ein 13-jähriges Mädchen aus Altleiningen vermisst. Sie wurde zuletzt am 09.03.2026, gegen 06:50 Uhr, an der Wohnanschrift in Altleiningen gesehen und war auf dem Weg zur Schule. Gegenwärtig ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer Gefahrensituation befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Beschreibung des Mädchens: – ca. 1,74 m groß – schlanke Statur – trägt eine Brille

Bekleidung: – schwarze Jeanshose – schwarzes T-Shirt – weiße Schuhe – schwarzes Sweatshirt – braune Daunenjacke – führt einen schwarzen Rucksack mit sich

Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/GJAAptU. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06359-93120 an die Polizeiinspektion Grünstadt zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei