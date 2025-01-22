MONTABAUR – Ablenkung im Straßenverkehr

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende legte die Polizeiinspektion Montabaur das Augenmerk diesmal besonders auf die verbotswidrige Nutzung des Handys am Steuer. Insgesamt wurden 16 Verkehrsteilnehmende kontrolliert, die während der Fahrt entweder telefoniert oder getippt haben. Bedauerlicherweise scheint das Verfassen von Nachrichten und der Drang immer online sein zu müssen für viele so wichtig zu sein, dass für diese die Verkehrssicherheit nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Für die Polizeiinspektion Montabaur werden diese Verstöße daher auch weiterhin im Fokus bleiben. Quelle Polizei