ALTENKIRCHEN – Yoga Tages-Retreat – Erlebnisse – Begegnungen – neue Eindrücke

Mit diesem ersten Yoga Tages-Retreat lädt das Haus Felsenkeller dazu ein, sich auf ein besonderes Erlebnis einzulassen. Frisch zurück aus Indien kommt die Yogalehrerin mit neuen Ideen und Impulsen aus der Yoga-Welt. Diese möchte sie gerne über den Tag mit allen teilen. Es können Häppchen aus der Yoga-Philosophie, der Meditation und Bewegung erwartet werden und mit einem leckeren, veganen Snack, warm-belebendem Tee und erfrischendem Wasser ist für eine genussvolle Pause gesorgt.

Wer noch keine Erfahrung mit Yoga oder Meditation hat, kann hier einen runden Einstieg und vielleicht sogar Gefallen an einem tiefergehenden Kurs ab April finden. Wer schon routiniert ist, entdeckt hier Möglichkeiten Neues auszuprobieren oder Asanas dem eigenen Niveau und Bedürfnis anzupassen.

Dieser Workshop beinhaltet eine Auszeit, bei der man sich bewegen kann, zur Ruhe kommt und einiges für sich mitnehmen kann und findet am Samstag, 28.03.2026 von 10 – 15 Uhr statt. Für 65 € Gebühr, inkl. Verpflegung, kann daran teilgenommen werden. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.