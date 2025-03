ALTENKIRCHEN – Vortrag beim Hospizverein Altenkirchen zum Thema – Mit Achtsamkeit gesund und resilient bleiben

Der Hospizverein Altenkirchen e.V. lud seine ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum ersten Gruppenabend des Jahres 2025 ein. Im Mittelpunkt stand ein zentrales Thema: Wie können wir trotz der Herausforderungen in der Sterbebegleitung gesund und innerlich stabil bleiben?

Die Arbeit mit schwerstkranken und sterbenden Menschen ist zutiefst erfüllend, bringt jedoch auch hohe emotionale und körperliche Belastung mit sich. Die vielfältigen Anforderungen, Spannungsfelder und Erwartungen von Patientinnen, Patienten und deren Angehörigen stellen große Herausforderungen für die Mitarbeitenden dar.

Als Gastdozentin führte Dr. Claudia Orellana, Leiterin einer Beratungsstelle für Gesundheitsprävention und Resilienz im Helios Klinikum Bonn, durch den Abend. Gleich zu Beginn stellte sie den Teilnehmenden zentrale Fragen: Wie gelingt es uns, trotz dieser Belastung gesund zu bleiben? Wie können wir Stress abbauen, Teamarbeit stärken und auch in schwierigen Momenten die Freude an unserer Arbeit bewahren? Ein wesentlicher Schlüssel liege in der Achtsamkeit, erklärte Dr. Orellana. Sie ermögliche es, innere Ruhe zu finden, Klarheit zu gewinnen und neue Perspektiven zu entwickeln. In ihrem zweistündigen Vortrag gab sie Einblicke in die Grundlagen und Definition von Achtsamkeit, präsentierte Forschungsergebnisse zu ihrer Wirkung im Bereich Palliativ Care und stellte praxisnahe Achtsamkeitsübungen sowie Tipps zur ganzheitlichen Selbstfürsorge vor.

Die Teilnehmenden zeigten sich am Ende des Abends begeistert von den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Achtsamkeit – sowohl in der Begleitung sterbender Menschen als auch im eigenen privaten Leben. Der Gruppenabend verdeutlichte einmal mehr, wie wichtig es ist, sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren, um langfristig mit Kraft und Empathie für andere da sein zu können.

Haben Sie Fragen zu unserer kostenlosen Arbeit oder wünschen Sie Beratung bzw. Unterstützung? Rufen Sie uns einfach an. Bereich Altenkirchen: 0177-8589397 Bereich Wissen, Hamm/Sieg: 0171-8114657 Bereich Weyerbusch, Flammersfeld: 0151- 67539958