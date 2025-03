SECK – Geldbörse wieder aufgetaucht

Große Erleichterung bei einer 60-jährigen Frau aus Seck, die davon überzeugt war, am 03. März 2025 Opfer eines Taschendiebstahls in einem Supermarkt in Westerburg geworden zu sein. Nach einem Einkauf hatte sie die Handtasche nicht verschlossen, so dass das Portemonnaie für Diebe leichte Beute gewesen wäre. Sie zeigte den vermeintlichen Diebstahl bei der Polizei Westerburg an. Glücklicherweise fand die Frau die Geldbörse samt Bargeld, EC-Karte und Führerschein im Innenfutter ihrer Handtasche wieder. Auch wenn dieses Mal kein Taschendieb am Werk war, rät die Polizei, beim Einkauf Geldbörsen nie sichtbar in einem Korb oder Einkaufswagen abzulegen. Tragen Sie diese möglichst körpernah. Quelle: Polizei