ENSPEL – Verkehrsunfall auf der L 281 – eine Person schwer verletzt – Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss.

Ein 24-jähriger Fahrzeugführer befuhr am 02. März 2025, gegen 07:25 Uhr, die L 281 aus Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Langenhahn. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte mit einem Hang und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Fahrzeugführer war zeitweise im PKW eingeklemmt und wurde schwer verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann aus der VG Hachenburg Alkoholeinfluss festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei