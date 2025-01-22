ALTENKIRCHEN. Tafel Altenkirchen sammelt Sockenspenden

Mit warmen Strümpfen gegen kalte Füße: Für ihre inzwischen traditionelle Weihnachtsaktion sucht das Team der Altenkirchener Tafel Menschen, die Socken stricken. Denn das Verteilen der bunten und extrawarmen Unikate hat sich in den vergangenen Jahren als sehr segensreich – und bei den Kundinnen und Kunden der Tafel hochwillkommen – erwiesen. Und das Stricken macht Handarbeitenden an den jetzt kühlen Herbstabenden auch gleich wieder Freude. Sie dürfen ihrer Kreativität dabei ganz freien Raum lassen. Denn: Benötigt werden die Strickstrümpfe in allen Größen und Farben. Vor allem aber, so die Erfahrung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel, haben ältere Damen und Herren Bedarf.

Wer sich an dieser Aktion beteiligen mag, aber keine Wolle zur Hand hat, kann bei der Tafel Material erhalten. Und umgekehrt: Auch übrige Knäuel nehmen die Ehrenamtlichen sehr gerne an. Die Tafel Altenkirchen nimmt die Sockenspenden montags und dienstags von 10 bis 13 Uhr im Lindenweg 1 (Nähe Krankenhaus) in 57610 Altenkirchen entgegen. Mehr Infos finden Sie auch unter: www.caritas-rheinsieg.de, Kontakt per E-Mail unter leitungsteam.TafelAltenkirchen@caritas-rheinsieg.de oder telefonisch unter 0177 794 2374.