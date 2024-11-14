ALTENKIRCHEN – Der Dritte Mann – Motown Theater gastiert im KulturSalon

Das Motown-Theater präsentiert am Sontag 5. Oktober im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen: „Der dritte Mann“, einen Multimedialen Theater-Thriller mit vier Schauspielern. Live begleitet von Johannes Schubert an der Zither. Die Veranstaltung beginnt bereits um 19 Uhr.

Wien in der Nachkriegszeit: Die vier Besatzungsmächte haben die Stadt aufgeteilt, der Schwarzmarkt blüht. Einer der mysteriösesten Schieber ist Harry Lime, der seinen Jugendfreund und Schriftsteller Rollo Martins nach Wien einlädt. Doch bei seiner Ankunft kommt er nur noch rechtzeitig zu Limes Bestattung. Angeblich ist dieser Opfer eines Autounfalls geworden, doch sein Freund glaubt diese Version von Limes Tod nicht. Martins beginnt nachzuforschen und stellt fest, dass Harry kein Kleinganove war, sondern der Kopf einer skrupellosen Schmugglerbande. Auf der Suche nach der Wahrheit kreuzt immer wieder ein ominöser dritter Mann seine Wege…

In dieser gleichzeitig spannenden und tiefgehenden Produktion erlebt Graham Greenes faszinierender Thriller, vor 75 Jahren kongenial verfilmt von Carol Reed mit Orson Welles und Joseph Cotten in den Hauptrollen, seine Wiederauferstehung. Dabei schlüpfen die Protagonisten in alle erdenklichen Rollen und schaffen so schon fast ein cineastisches Abbild des Films mit Kultstatus, zu dem unter anderem das von Anton Karas auf der Zither gespielte Harry-Lime-Thema, die expressionistischen Kameraperspektiven, Orson Welles’ viel zitierte „Kuckucksuhr-Rede“ und die finale Verfolgungsjagd durch die Wiener Kanalisation beitrugen.

Im Juni 1949 begann Anton Karas in England mit der großartigen Komposition der Filmmusik. Die Filmzither war etwa einen Halbton tiefer gestimmt als heute üblich. Dadurch zeichnete sie sich durch einen ganz eigenen Sound aus, den Carol Reed „gritty and dirty“ nannte. Die Nachfrage nach der Filmmusik soll nach der Filmpremiere so stark gewesen sein, dass Decca Records für die Herstellung der Schellacks den gesamten Jahresbedarf an Azetat aufgebraucht habe.

Tickets sind im VVK ab 29€ zuzügl. Gebühren und an der Abendkasse für 34€ erhältlich. Infos und Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de im Kulturbüro, Marktstr. 30 in Altenkirchen und telefonisch 02681 7118. So. 5. Oktober 2025 – Beginn: 19 Uhr; Einlass: 18 Uhr – Ort: KulturSalon Stadthalle, Quengelstraße 7, 57610 Altenkirchen – Eintritt: VVK ab 29€; ABK 34€