ALTENKIRCHEN – Neue Kurse „FELDENKRAIS® – Bewusstheit durch Bewegung“ im Haus Felsenkeller

FELDENKRAIS ist seit langer Zeit im Felsenkeller sehr beliebt. Diese Methode schult die Empfindungsfähigkeit für sich selbst in der Bewegung. Das feinere Wahrnehmen im Bezug zum Boden und zur Schwerkraft öffnet die Fähigkeit mit Varianten von Bewegungsabläufen zu experimentieren. So können bessere Bewegungen gefunden werden – „besser“ im Sinne von angenehmer, leichter, freudvoller. Mit der Zeit entwickelt sich eine größere Balance zwischen aktivem, absichtsvollem Tun und Geschehen-Lassen – sowohl im Denken und Fühlen als auch im Handeln.

Grundsätzliche Prinzipien dabei: Langsamkeit (damit man eine Chance hat wahrzunehmen); kein Vergleich mit anderen; keine Bewertungen von falsch oder richtig; Akzeptieren von dem, wie es im Moment ist; den eigenen Ehrgeiz und Anspruch zugunsten eines wertschätzenden Umgangs mit sich selbst und anderen zügeln. FELDENKRAIS ist offen für Menschen in jedem Alter, auch ohne besondere Vorerfahrungen.

Seit Neustem gibt es zusätzlich zu dem bekannten Abendkurs ein Angebot, auch am Vormittag schon dabei zu sein. Es ist also der Kurs an Mittwoch Abenden, vom 15.10. bis 10.12., jeweils von 19:30 bis 20:45 Uhr, mit 8 Terminen buchbar. Ergänzend oder alternativ können Interessierte sich für den „Früher Vogel-Kurs“ am Vormittag anmelden. Dieser findet donnerstags vom 16.10. bis 11.12., an 8 Terminen von 10 bis 11:15 Uhr statt. Die Gebühr für beide Kurse beträgt jeweils 104 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.