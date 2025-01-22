ALTENKIRCHEN – Arbeit – Kursvorschau der Kreisvolkshochschule Altenkirchen ab 24.09.2025EDV

ARBEIT UND BERUF

Aus- und Weiterbildung für Mediatoren – in Kooperation mit dem Verband integrierte Mediation e.V.

Donnerstag, 25.09. bis Sonntag, 28.09.2025, 09:00 bis 18:00 Uhr – 4 Termine – Arthur Trossen – 390,00 €

Computer-Sprechstunden / Digitale Bildung – Bürgernahe Medienkompetenz für Bürger – Freitag, 26.09.2025, 16:00 bis 18:00 Uhr – 1 Termin Kitja Müller – für Sie kostenfrei dank Förderung durch das MAST/ Projekt Diginet.

Canva Workshop – Dienstag, 07.10.2025, 17:15 bis 18:45 Uhr – 3 Termine – Hannah Schuhen – 30,00 €

Computer-Sprechstunden / Digitale Bildung – Bürgernahe Medienkompetenz für Bürger – Freitag, 10.10.2025, 16:00 bis 18:00 Uhr – 1 Termin – Kitja Müller – für Sie kostenfrei dank Förderung durch das MAST/ Projekt Diginet.