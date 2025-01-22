ALTENKIRCHEN – Sehenswerte Kunstausstellung im stilvollen Ambiente in der Altenkirchener Fußgängerzone

Am Freitag, 19. September, wurde in der Kirchstraße 1 die Kunstausstellung „SEHENSWERT“ feierlich eröffnet. Zahlreiche kunstinteressierte Gäste folgten der Einladung zur Vernissage und sorgten für einen stimmungsvollen Auftakt.

Zur Eröffnung begrüßte Initiator und Organisator Salvatore Oliverio die Besucherinnen und Besucher. Im Mittelpunkt des Abends standen die Werke von Marlies Krug, Salvatore Oliverio, Elke Ueberlacker-Gaul, Manfred Wendel, Freyja Schumacher sowie als Gastaussteller SAXA (Dr. Sascha A. Lehmann) aus Köln. Die Künstlerinnen und Künstler präsentieren eine vielfältige Auswahl ihrer Arbeiten in einem außergewöhnlichen Ambiente, das von den rund 200 Gästen vielfach mit dem Flair einer Großstadtgalerie verglichen wurde.

Ursprünglich nur bis Ende September geplant, wird die Ausstellung aufgrund des Altenkirchener Herbst-Fashion-Events bis zum 12. Oktober 2025 verlängert. Den feierlichen Abschluss bildet die Finissage am Freitag, 10. Oktober, um 18 Uhr.

Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die Ausstellung donnerstags, freitags sowie nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 0177 6488285 zu besichtigen. Fotos: Alexandra Bliesener