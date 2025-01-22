ALTENKIRCHEN – Stadtfest der Kreisstadt Altenkirchen bei herrlichem Sonnenwetter

21 Grad im Schatten und strahlend blauer Himmel. Welch schöneres Wetter kann man sich für ein Maifest sonst noch wünschen? Die Kreisstädter hatten es am 1. Mai, so dass der Auftakt der dreitägigen Veranstaltung ein voller Erfolg wurde. Es dauerte nur 34 Minuten, bis das von der Hachenburger Brauerei gestiftete Holzfass leer war.

„Wir haben selten soviel Spaß gehabt“. So der Originalton einer Altenkirchenerin, die seit Jahrzehnten in der rund 6600 Einwohner zählenden Stadt beheimatet ist. Musikalisch kamen Töne aus Österreich rüber, aber auch des Mehrbachtaler Blasorchesters, das im Schatten, der sich senkenden Mittagssonne auf dem Schlossplatz das Beste gab.

Ein Gang durch die Fußgängerzone ließ die Leute der Stadt entzücken. Endlich sei wieder etwas los, meinte ein 23-Jähriger, der sich am Abend mit einer Freundin verabredet hatte. „Da brauchen wir heute Abend nicht nach Köln zu fahren“, meinte ein anderer, der zufällig vorbeikam.

Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz beschrieb es sehr treffend in seinen Worten, als er vom Stolz der Stadt sprach, die im vergangenen Jahr das neue Schwimmbad einweihen konnte. Altenkirchen sei eine Vorzeigegemeinde in Deutschland, tuschelte einer der Besucher, der sich in der Kreisstadt gut auskennt. Man mache aus allem immer das Beste und was möglich sei, das mache man. Er interpretierte es auf eine Art und Weise, die man ihm glauben konnte.

„Wieviel Bier könne man vertragen?“, fragte einer der Festbesucher. Dies hänge von der körperlichen Konstitution ab, entgegnete ihm ein anderer und vor allem, wieviel Medikamente man nehme. Es wurde auf einmal still in der Runde, denn keiner konnte behaupten, dass er keine Pillen schlucken müsse, die irgendein Arzt ihm oder ihr aufgezwungen hätten, so hatten sie das Gefühl.

Wie dem auch sei, in Altenkirchen wurde der erste Tag des Maifestes ausgelassen gefeiert, bei Bier, Wein, Wasser ohne Sprudel oder sonstigen Getränken. Es war ein Tag der Unbeschwertheit mit Currywurst, Pommes, Mayo oder einfach einer Frikadelle im Brötchen. Alles zu zivilen Preisen. „So, wie man es im Westerwald gewohnt sei zu feiern“, meinte einer der Besucher, der das Fest zur Abendstunde verließ. (Werner Klak)