RHEINLAND-PFALZ – Tarifrunde Einzel- und Versandhandel Rheinland-Pfalz – Tarifverhandlungen Einzelhandel Rheinland-Pfalz – Kein Angebot für die Beschäftigten im Einzelhandel

Die erste Tarifverhandlung für die rund 150.000 Beschäftigten im rheinland-pfälzischen Einzel- und Versandhandel sind am 28.04.2026 ergebnislos ohne Angebot der Arbeitgeber geendet.

„Das war wie ein Schlag ins Gesicht gegenüber den Beschäftigten und unangemessen angesichts der enormen Belastungen. Das tägliche Leben wird immer teurer, es bleibt neben den Ausgaben für das Notwendigste wie Miete, Lebensmittel und Verkehr kaum mehr finanzieller Spielraum für Anschaffungen oder zusätzliche Altersvorsorgeaufwendungen,“ sagt Monika Di Silvestre, ver.di-Verhandlungsführerin Handel Rheinland-Pfalz-Saarland. „Schon jetzt kann sich die Mehrheit der im Handel Beschäftigen Menschen gesellschaftliche Aktivitäten wie Kino oder Besuch eines Freizeitparks nicht mehr leisten. Dass die Arbeitgeber vor diesen Hintergründen am ersten Verhandlungstag im Einzel- und Versandhandel Rheinland-Pfalz heute kein Angebot vorgelegt haben, ist respekt- und verantwortungslos gegenüber denjenigen, die tagtäglich den Laden am Laufen halten. Wir erwarten für die zweite Verhandlung am 13. Mai 2026 die Vorlage eines wertschätzenden Angebots.“

ver.di fordert in der Tarifrunde:

225,- Euro mehr monatlich je Entgeltgruppe

150,- Euro mehr an Azubivergütung monatlich je Ausbildungsjahr

Laufzeit 12 Monate

Die Tarifverhandlungen werden am 13. Mai 2026 fortgesetzt.