MAINZ – „Die Zukunft gehört jungen Frauen“ – Girls’Day mit Lana Horstmann in Mainz – Beim diesjährigen Girls’Day begleiteten sechs Mädchen aus dem Wahlkreis die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann nach Mainz.

Vor Ort verbrachten sie den Tag gemeinsam mit der Abgeordneten, erhielten Einblicke in die parlamentarische Arbeit und nutzten die Gelegenheit, ihre Fragen direkt an sie zu richten.

Lana Horstmann und ihre Kolleginnen nahmen sich viel Zeit für den Austausch mit den politisch interessierten Girls und berichtete aus ihrem Alltag im Landtag. In Gesprächen und bei interaktiven Formaten diskutierten die Teilnehmerinnen aktuelle politische Themen und lernten, wie politische Entscheidungen entstehen.

Alle sechs Mädchen zeigten sich begeistert von den vielen Eindrücken und den spannenden Einblicken hinter die Kulissen der Landespolitik. Der Girls’Day bot ihnen die Chance, Politik hautnah zu erleben und ermutigte sie, sich selbst einzubringen. „Die Zukunft gehört jungen Frauen – und genau deshalb ist es wichtig, sie früh für Politik zu begeistern und ihnen zu zeigen, dass ihre Stimme zählt“, so Lana Horstmann. Foto: Ingelore Troß-Fergen