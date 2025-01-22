ALTENKIRCHEN – SPORTING-Gründer Eugen Kiefer besteht zum 5. Dan im Taekwondo

Seit nunmehr über einem Dutzend an erfolgreichen Jahren ist SPORTING Taekwondo und die Arbeit Eugen Kiefers eine namhafte Erscheinung mit hohem Bekanntheitsgrad in der Region, die Menschen ab 4 Jahren aufwärts eine sportliche Karriere vom regionalen bis hin zum leistungssportlich internationalen Erfolg verhilft und vor allem in der Entwicklung für den täglichen Umgang mit Werten und mit sich selbst fördert und unterstützt. Auch sportpolitisch und -strukturell entwickelte sich der Verein innerhalb dieser kurzen Zeit enorm (Vize-Präsidentschaft und Kampfrichterleitung im Rheinland-Pfälzischen Dachverband, Nationalmannschaftseinsätze, Erstplatzierungen in der Bundesrangliste, internationale Goldmedaillen auf Top-Weltturnieren, etc.)

SPORTING-Taekwondo-Gründer und -Haupttrainer Eugen Kiefer setzte nun sich selber wieder ein Ziel und absolvierte kürzlich in Mainz nach jahrelanger intensiver Vorbereitung vor drei Großmeistern seine Prüfung zum 5. Dan im Taekwondo.

Die Prüfungsfächer beinhalteten den Einschrittkampf im olympischen Vollkontaktstil, den Zweischrittkampf traditionellen Bereich, Selbstverteidigung gegen mehrere bewaffnete (Messer und Stock) und unbewaffnete Angreifer sowie insgesamt drei traditionelle, choreografisch vorgegebene Formen (Poomsae). Als Highlight galt ein selbst erdachter Spezialbruchtest. Kiefer dachte sich hierfür aus, sich an der Wand hochlaufend von dieser mit einem Bein abzustoßen und mit dem zuletzt die Wand berührenden Bein sich in der Luft drehend ein Brett, welches in der Entfernung seiner Körperhöhe von der Wand auf der anderen Seite gehalten wurde, mit demselben Bein noch in der Luft auf eigener Kopfhöhe durchzutreten.

Bei dieser Prüfung zum Meistergrad wird jede Disziplin von jedem einzelnen der drei Bundesprüfer mit höchster Präzision beäugt und kritisch begutachtet. Die Vorbereitung alleine, als auch mit den Prüfungspartnern Fabian Kruppa und Sang Do Duc, sowie das souveräne und dominante Auftreten (so die Prüfer im Einzelgespräch) sorgten für das klare Endergebnis.

Die Einstellung und Entwicklungsförderung zu solchen Leistungen im Leben, die SPORTING-Athleten täglich aus dem Sport in den Alltag integrieren haben ihre Grundsteine in den Anfängerkursen.