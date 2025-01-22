VG-AKFL – Theatergruppe der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ begeistert auf der ersten Seniorenmesse der Verbandsgemeinde Pellenz

Auf Einladung der Verbandsgemeinde Pellenz präsentierte sich die Theatergruppe der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Ende November auf der ersten Seniorenmesse in der Plaidter Hummerichhalle. Mit dem satirischen Kurzstück täglich außer Mo. Do. Fr. Sa. So.“ von Manfred Dempf begeisterten die Darstellerinnen und Darsteller Gabi Sauer, Erna Marie „Mariechen“ Kamper, Gina Wirges, Helene Boor, Georg Kipper sowie Bert Wirges – beide Letztere zugleich Mitglieder des Seniorenbeirats der VG Altenkirchen-Flammersfeld – das Publikum mit einem humorvollen, lebendigen und kurzweiligen Auftritt.

Gemeinsam mit der Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Petra Eul-Orthen, sowie Rebecca Seuser aus der Verwaltung reiste die Gruppe nach Plaidt/Ochtendung. Neben ihrem eigenen Bühnenbeitrag nutzten sie die Gelegenheit, sich an den zahlreichen Informationsständen der Messe umzusehen und mit Akteuren aus Seniorenarbeit, Ehrenamt und Pflege ins Gespräch zu kommen.

Das Publikum zeigte sich durchweg angetan – viele Besucherinnen und Besucher sprachen von einem „sehr gelungenen, fröhlichen und unterhaltsamen Theaterstück“, das die Thematik „Zeit“ auf humorvolle und zugleich nachdenkliche Weise beleuchtete.

Ein besonderer Dank geht an Georg Kipper, der nicht nur als Mitwirkender auf der Bühne überzeugte, sondern auch die Organisation des Auftritts und des Termins federführend übernommen hat. Die Messe selbst feierte eine beeindruckende Premiere: mit über 60 Ausstellern, ein umfassendes Rahmenprogramm und eine bis auf den letzten Platz gefüllte Hummerichhalle sorgten für großen Zuspruch. Wer Interesse hat, der ehrenamtlichen Theatergruppe beizutreten oder einen Auftritt zu buchen, kann sich gerne an Gaby Sauer wenden: E-Mail: gabriele.sauer@online.de