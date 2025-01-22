ALTENKIRCHEN – Das Weihnachtswunder in der Schneekugel gastiert im KulturSalon in der Stadthalle Altenkirchen

Die Freie Bühne Neuwied präsentiert am So. 14. Dezember um 15 Uhr „Das Weihnachtswunder in der Schneekugel“ im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen für Kinder ab 4 Jahren. Einlass ist ab 14:30 Uhr

Familie Kupfer ist eine ganz normale Familie. Sie leben in einem kleinen Häuschen und freuen sich ihres Lebens. Auf dem Kamin von Familie Kupfer steht eine Schneekugel und diese ist etwas ganz Besonderes, denn dort drin lebt Leonardo. Leonardo ist ein fröhlicher Mann! Ihr wisst schon, was eine Schneekugel ist, oder? Schneekugeln sind die Dinger, die man auf den Kopf stellt und dann fallen da auf einmal Schneeflocken in der Kugel. Eben dort lebt Leonardo. Einsam fühlt er sich jedoch nicht, denn er hat sich eine Menge Freunde geschaffen. Seinen Frosch Hüpfer, seine Katze Schnurrer, und seinen allerbesten Freund den Drachen Victor. Bald ist Weihnachten und das möchte natürlich auch Leonardo mit seinen Freunden feiern. Doch plötzlich verschwindet die Schneekugel in irgendeiner Kiste. Aussortiert und weggeräumt von Frau Kupfer liegt die Schneekugel nun im Keller. Es ist dunkel und kalt und das ganze Weihnachtsfest droht für Leonardo und seine Freunde auszufallen. Doch Leonardo hat eine rettende Idee.

Tickets zur Veranstaltung sind im Kulturbüro in der Marktstr. 30 in Altenkirchen ab 6€ pro Person erhältlich, oder über die Website des Veranstalters. www.kultur-felsenkeller.de