ALTENKIRCHEN – 16 neue Lichtblicke in schweren Zeiten – Erfolgreicher Abschluss des Kurses „Zur Sterbebegleitung befähigen“ beim Hospizverein Altenkirchen e.V.

Es gibt Momente, in denen Menschen Mut zeigen, indem sie sich dem Leben in all seiner Tiefe stellen. Genau das haben 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den vergangenen Monaten getan, die den Kurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ mit Erfolg am vergangenen Samstag abgeschlossen haben.

Unter der fachlich Kompetenten und zugleich liebevollen Begleitung von Petra Hasselbach und Andrea Hahn-Hassel setzten sich die Absolventen Schritt für Schritt mit dem Thema „Sterblichkeit und Trauer“ auseinander.

Der Kurs macht spürbar, wie wichtig es ist, die menschliche Kompetenz unserer Gesellschaft im Umgang mit kranken, sterbenden und trauernden Menschen zu stärken. In einer Zeit, in der viele Lebensbereiche schneller und lauter werden, setzten die Begleiter ein deutliches Zeichen: Dass niemand allein sein muss. Dass Nähe stärker ist als Angst. Und dass Würde und Mitmenschlichkeit am Lebensende genauso zählt wie am Anfang.

Die 16 frisch qualifizierten Begleiter werden künftig ein Stück Licht dorthin bringen, wo es am dringendsten gebraucht wird – in die Stunden des Abschieds, in die Momente der Unsicherheit, in die Zeit des Loslassens. Von Herzen: Danke an alle. Für ihren Mut, sich berühren zu lassen. Für ihren Wunsch, zu Begleiten. Und für ihre Entscheidung, Menschlichkeit bewusst zu leben.

Der Hospizverein Altenkirchen e.V. bietet kostenlose Beratung und Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen an. Außerdem werden regelmäßig „Letzte Hilfe Kurse“ und Kurse „Zur Sterbebegleitung befähigen“ angeboten. Infos auf der Website des Vereins und unter der Telefonnummer 0177 8589397. Foto: Janka-Bläcker Strauch