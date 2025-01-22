ALTENKIRCHEN – Unter dem Christbaum soll niemand hungrig bleiben – Altenkirchener Tafel bittet um Spende einer Weihnachtskiste

Schon jetzt sind die Discounter mit Weihnachtsangeboten gefüllt, doch viele Menschen können sich selbst zum Sonderpreis keine Leckereien leisten. Die Altenkirchener Tafel bittet deshalb erneut um die Spende einer „Weihnachtskiste“. „Mit dem Inhalt sollen die Festtage ein wenig weihnachtlich gestaltet werden können, wie wir es uns alle wünschen“, erklärt Ute Anna Weber, Koordinatorin des Tafelteams. Gut verpackte, ungekühlt haltbare Lebensmittel wie etwa Konserven, Dauerwurst, Schokolade Kaffee, Tee, Nudeln oder Reis sind da sehr willkommen. Und dazu sehr gerne ein kleiner, persönlicher Gruß der Spendenden. Damit das Team die Gaben so vorsortieren kann, dass Alleinerziehende, Senioren oder große Familien einen für sie passenden Inhalt erhalten, bitten die Ehrenamtlichen zudem darum, der offenen und möglichst ein wenig stabilen Kiste eine Liste über die eingepackten Waren beizulegen. Alkohol sollte nicht enthalten sein.

Die Weihnachtskisten können bis zum 16. Dezember jeweils montags von 9 bis 13 Uhr und dienstags von 9 bis 18 Uhr bei der Tafel im Lindenweg 1 in Altenkirchen abgegeben werden. Sollten diese Zeiten gar nicht passen, bittet das Team um Kontaktaufnahme per E-Mail unter Leitungsteam.TafelAltenkirchen@caritas-rheinsieg.de