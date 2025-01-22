ALTENKIRCHEN – Spendenübergabe an die Tafel Altenkirchen – 2.000 Euro aus Benefizkonzert überreicht

Die Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 e.V. hat im Rahmen ihres Jubiläumsjahres eine Spende in Höhe von 2.000 Euro an die Tafel Altenkirchen übergeben. Der Betrag stammt aus den Erlösen des Benefizkonzerts mit dem Musikkorps der Bundeswehr, das am 29. Oktober 2025 in der Stadthalle Altenkirchen stattfand. Die Spende wurde durch den 2. Vorsitzenden Guido Franz sowie Schützenkönigin Julia I. offiziell an Frau Weber, Frau Hillmer und Frau Niescher-Weber, Vertreterinnen der Tafel Altenkirchen, überreicht.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Benefizkonzert nicht nur einen musikalischen Höhepunkt unseres Jubiläumsjahres setzen konnten, sondern gleichzeitig einen Beitrag zur wichtigen Arbeit der Tafel leisten dürfen“, betonte Guido Franz bei der Übergabe. Auch die Vertreterinnen der Tafel zeigten sich dankbar für die Unterstützung: „Die Spende hilft uns dabei, weiterhin Menschen in schwierigen Lebenssituationen zuverlässig zu versorgen. Wir danken der Schützengesellschaft herzlich für dieses Engagement.“

Rückblick: Benefizkonzert als krönender Abschluss des Jubiläumsjahres

Das Konzert des Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg bildete den feierlichen Ausklang des Jubiläumsjahres der Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 e.V. Rund um den Abend herrschte große Begeisterung – sowohl bei Musikliebhabern als auch bei den vielen Gästen, die mit ihrem Besuch gleichzeitig die gemeinnützige Arbeit des Vereins unterstützten. Die Schützengesellschaft bedankt sich noch einmal bei allen Helfern, Unterstützern und Besuchern, die das Benefizkonzert möglich gemacht haben und damit einen wertvollen Beitrag zur Spendenaktion leisteten. (Foto Torsten Löhr)