ALTENKIRCHEN – Hospizverein Altenkirchen erhält 5.000,00 Euro Spende von der Horst-und-Irmgard-Glaubrecht-Stiftung

Seit einigen Jahren wird der Hospizverein Altenkirchen e.V. mit Spenden durch die Glaubrecht-Stiftung unterstützt. Pünktlich zu Nikolaus erschien der Vorsitzende der Stiftung, Karl-Josef Weber, mit einem Scheck in Höhe von 5.000 Euro in den Räumen des Vereins, um die Spende zu übergeben.

So konnte er sich in einem informativen Gespräch persönlich einen Eindruck über die vielfältigen Aufgaben des Vereins, die dieser mit den Haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden zum Wohle der schwerstkranken und sterbenden Menschen leistet, verschaffen.

Die stv. Vorsitzende Marita Türpe, die gemeinsam mit der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Martina Hombach den Spendenscheck entgegennahm, bedankte sich sehr, denn zur Erfüllung seiner vielfältigen Aufgaben ist der Verein auf Spenden angewiesen. Foto: Jan Förster