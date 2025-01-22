REGION – Besuch vom Abgeordneten Michael Wäschenbach in der Katholischen Kindertagesstätte St. Peter und Paul, Elsoff

Zum bundesweiten Vorlesetag im November 2025 besuchte der Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach die Katholische Kindertagesstätte St. Peter und Paul in Elsoff (Verbandsgemeinde Rennerod). Die Leitung der Einrichtung, Claudia Steudter, begrüßte Wäschenbach herzlich und führte ihn durch die Räumlichkeiten. Gemeinsam mit den stellvertretenden Leiterinnen Jennifer Klisch und Viktorija Tautaviciene stellte sie die wesentlichen Schwerpunkte der Kita vor. Dazu gehören insbesondere die frühkindliche Sprachförderung, naturpädagogische Angebote sowie Maßnahmen zur individuellen Entwicklungsbegleitung.

Ein besonderer Höhepunkt des Besuchs war die gemeinsame Aktivität mit den Kindern: Wäschenbach nahm sich Zeit, ihnen aus dem beliebten Kinderbuch „Die kleine Spinne Widerlich“ vorzulesen. Die Kinder hörten gespannt zu und beteiligten sich anschließend rege an einem Gespräch über Zusammenhalt, Mut und Freundschaft – zentrale Themen der Geschichte. Beim Vorlesetag waren auch noch Pfarrerin Anja Jacobi, die ehemalige Erzieherin Maria Schwary und die Kita-Mitarbeiterinnen Heike Schmidt, Leonie Wisser und Julia Herwald dabei.

Im Anschluss fand ein vertiefter Austausch zwischen dem Abgeordneten und dem pädagogischen Team statt. Dabei wurde unter anderem der Fachkräftemangel, steigende Betreuungsbedarfe sowie notwendige bauliche Modernisierungen (der Anbau ist im Gange) thematisiert.

Wäschenbach betonte dabei: „Die frühkindliche Bildung ist eine zentrale Grundlage für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Ich möchte mich weiterhin dafür einsetzen, dass unsere Kindertagesstätten verlässliche und qualitativ hochwertige Rahmenbedingungen erhalten.“

Der Besuch wurde von allen Beteiligten als sehr konstruktiv und wertschätzend wahrgenommen. Die Kindertagesstätte St. Peter und Paul bedankte sich herzlich bei Wäschenbach für sein Interesse, seine Zeit und den persönlichen Austausch mit den Kindern und Mitarbeitenden.