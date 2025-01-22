ALTENKIRCHEN – René Tretschok war zu Gast in der Kreisstadt anlässlich des größten sportpädagogischen Projekts in Deutschland

René Tretschok war zu Gast in der Kreisstadt anlässlich des größten sportpädagogischen Projekts in Deutschland. Austragungsort war die Sporthalle Glockenspitze. Gesponsort wurde der Tag von der Sparkasse Westerwald-Sieg. „Es war ein grandioses Erlebnis“, so ein Beobachter, der seit über 60 Jahren hier lebt.

Fußball löst ungeahnte Emotionen aus. Das spürt man bei jeder Weltmeisterschaft oder selbst bei kleinen Spielen in der Kreisliga. René Tretschok, gebürtig aus Bitterfeld-Wolfen, einer Gemeinde in Sachsen-Anhalt, die viele Talente fördert. Größter Erfolg des heutigen Trainers war 1997, als Borussia Dortmund unter Otmar Hitzfeld die Champions League mit 3:1 gegen Juventus Turin in München gewann. René absolvierte 407 Spiele, schoss 53 Tore und gab als Libero 56 Vorlagen. Er war sozusagen der Franz Beckenbauer des BVB. Was ihn besonders auszeichnet, ist seine Bescheidenheit.

René reiste nach der Veranstaltung gegen 13:15 Uhr nach Hause in das 561 Kilometer entfernte Potsdam, ein Ritt von etwa sechs Stunden. „So sind Profis“, meinte ein anderer Einwohner Altenkirchens. Sie seien Macher und unauffällig, meckern niemals. Weitere Erfolge des heute 57-Jährigen sind zwei Superpokalsiege 1996 und 1997 mit Dortmund. Zudem wurde er mit den Borussen zwei Mal deutscher Meister in den Jahren 1995 und 1996. In der Saison 1997/1998 spielte er für den befreundeten Verein 1. FC Köln, absolvierte dort 32 Partien und schoss vier Tore.

Im Juli 1998 wechselte René nach Berlin, wo er für Hertha BSC bis Ende 2004 sowohl für die erste, wie auch zweite Mannschaft spielte. Bei den Berlinern hatte er 113 Einsätze und schoss 9 Pflichtspieltore.

Was macht René Tretschok heute? Er betreibt ein Fußballzentrum und ist Jugendförderer, vermittelt Werte, wie Respekt und Gehorsam. Gleichzeitig vermittelt er den Spaß an der Bewegung, in einer Zeit, wo es vielen nur um Handys, Laptops und Spielekonsolen geht, ist das besonders wertvoll.

Die Sparkasse Westerwald-Sieg betont, dass es bei allen sportlichen Erfolgen um weit mehr geht als nur um das Siegen. In begleiteten Workshops setzen sich die Teilnehmenden intensiv mit dem Thema finanzielle Allgemeinbildung auseinander. Organisiert wurde das Projekt von UNITYED, ein eingetragener Verein.

Geboren wurde René Tretschok am 23. Dezember 1968. Somit ist er ein Steinbock. Menschen, den man Beständigkeit, Ehrlichkeit und Durchhaltevermögen nachsagt. Persönlich werden sie manchmal verletzt, aber sie geben nie auf. Heimlich seien sie Vorbilder, so ein Kreisstädter, den wir persönlich interviewt haben. (Werner Klak)