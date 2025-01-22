WIRSCHEID-SESSENBACH – Diebstahl von Grabschmuck und Grableuchten in Wirscheid/Sessenbach

Im Zeitraum zwischen 24.06.2026 und 27.06.2026 kam es auf dem Friedhof von Wirscheid/Sessenbach durch Unbekannte zum Diebstahl von mehreren Grableuchten und Grabschmuck und damit in Zusammenhang stehend zu Sachbeschädigungen an den Gräbern. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Eine entsprechende Strafanzeige wurde durch die Polizei aufgenommen. Geschädigte Personen und Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch auf der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen zu melden. Quelle: Polizei