GROSSMAISCHEID – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der K 120 bei Großmaischeid

Freitag, den 26.06.2026 zwischen 06:50 Uhr und 06:55 Uhr kam es auf der Kreisstraße 120 zwischen Dierdorf Ortsteil Giershofen und Großmaischeid zu einer Unfallflucht. Der flüchtige Fahrer scherte aus, um ein vor ihm befindliches Fahrzeug zu überholen, beschädigte ein entgegenkommendes Fahrzeug und flüchtete. Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder Fahrzeug und zu dem überholten Fahrer oder Fahrzeug geben? Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 026349520 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei