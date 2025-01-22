ALTENKIRCHEN – Niederländische Blasorchester Harmonie St. Caecilia Ohé en Laak gastiert im KulturSalon – Publikum hellauf begeistert

Am Samstagabend, 25. Oktober 2025, öffnete der KulturSalon Stadthalle Altenkirchen seine Türen für ein besonderes Konzerterlebnis: Das niederländische Blasorchester Harmonie St. Caecilia Ohé en Laak entführte die rund 300 Gäste unter dem Motto „Herbstzauber in Orange“ in eine musikalische Reise von klassischer Blasmusik über populäre Rock- und Popstücke bis hin zu weltmusikalischen Klängen – und präsentierte bei dieser Gelegenheit auch eine Weltpremiere.

Der Konzertabend begann um 20 Uhr und war vom Organisator Helmut Nöllgen mit viel Liebe zum Detail vorbereitet: Ein gemeinsamer Auftritt im frisch modernisierten KulturSalon bot dem Orchester ähnlich wie einer großen Bühne viel Präsenz – das Orchester zählt 55 Aktive.

Highlights des Abends waren unter anderem kraftvolle Blaswerks-Interpretationen, überraschende Stilwechsel von traditionell bis modern und eine mitreißende Darbietung, die das Publikum mehrfach mit Applaus und spontanen Zwischenrufen begleitete. Der Abend endete in ausgelassener Stimmung – ein musikalischer Herbstabend, wie ihn der Westerwald so schnell nicht vergessen wird.

Ein voller Erfolg für das Kulturprogramm der Stadthalle und ein deutliches Zeichen dafür, dass internationale Ensembles auch im ländlichen Raum eindrucksvoll wirken können. Fotos: Diana Wachow