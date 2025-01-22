ALZEY – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L401 bei Alzey

Am 26.10.2026, gegen 02.35 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf die L 401 Höhe der Gemarkung Mauchenheim. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer war mit seinem Fahrzeug von Kirchheimbolanden in Richtung Alzey gefahren. Nach der Einmündung Richtung Mauchenheim war das Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Alleebaum kollidiert. Der Fahrzeugführer starb an der Unfallstelle, das Fahrzeug brannte komplett aus. Zeugen zu diesem Unfall melden sich bitte bei der Polizei Alzey unter der Telefonnummer 06731/9110 oder per Mail pialzey@polizei.rlp.de. Quelle Polizei