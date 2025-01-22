BENDORF – Einbruch in die BenBarBeach in Bendorf in der Rheinstraße

Im Zeitraum zwischen dem 23.10.2025, 14 Uhr und dem 26.10.2025, 07:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Bar in der Rheinstraße in Bendorf. Ein oder mehrere Täter brachen gewaltsam das Vorhängeschloss an der Verkaufsklappe der Bar auf und durchsuchten das Innere nach Wertgegenständen. Offenbar wurde aber nichts entwendet. Die Polizei Bendorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise auf die Tat und Täter. Quelle Polizei