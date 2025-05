ALTENKIRCHEN – Komplettentwendung eines Mercedes Benz Sprinter in Altenkirchen

Zwischen dem Abend des 15. und dem Nachmittag des 17. Mai 2025 wurde ein weißer Mercedes Benz Sprinter von einem frei zugänglichen Betriebsgelände in der Siegener Straße in Altenkirchen entwendet. Das Fahrzeug war nicht zugelassen, Hinweise auf die Täterschaft existieren aktuell nicht. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Quelle Polizei