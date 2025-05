TADT NEUWIED – Aktions- und Informationsmeile in Neuwied

STADT NEUWIED – Aktions- und Informationsmeile in Neuwied

Die Stadt Neuwied hatte nun zum dritten Mal in Folge zu einem Aktionstag für gelebte Inklusion eingeladen. Hierbei verwandelte sich die Langendorfer Straße am Samstag, 17. Mai, zwischen 11 und 15 Uhr in eine bunte Aktions- und Informationsmeile. Auf dem Platz waren zahlreiche Mitmachaktionen und Infostände rund um das Thema Inklusion.

Engagierten Einrichtungen, Vereine und Initiativen aus der Stadt und der Region reihten sich aneinander. „Unser Ziel ist es, dass Inklusion in allen Lebensbereichen zur Selbstverständlichkeit wird“, betont Bürgermeister Peter Jung. „Mit Veranstaltungen wie ‚Neuwied vereint‘ schaffen wir nicht nur Sichtbarkeit für das Thema, sondern auch echte Begegnung. Dafür danke ich allen Vereinen, Einrichtungen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die diesen Tag mit Leben füllen.

“Selbstverständlich wurde diese Rede von einer Gebärdensprachendolmetscherin begleitet. „Neuwied vereint“ ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen „Markts der Möglichkeiten“, der zuletzt im Rahmen der Special Olympics Sommerspiele im Raiffeisenstadion stattfand. Die positiven Erfahrungen aus dem Host-Town-Programm und die Rückmeldungen aus der Bevölkerung haben gezeigt: Eine Veranstaltung wie diese gehört in die Innenstadt – dorthin, wo das Leben pulsiert und Inklusion sichtbar gelebt werden kann. Der Zulauf war groß. Zwischen Begleithund und Pony, Livemusik und Mitmachtaktionen trafen sich Stadträte, Bürgermeister und Leuten mit und ohne Handicap.

Mit „Gemeinsam Vielfalt gestalten“ verfolgt Neuwied konsequent das Ziel, Barrieren abzubauen – im Kopf, im Alltag und im Stadtbild. Der städtische Arbeitskreis Inklusion organisiert regelmäßig Veranstaltungen, bei denen sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen und austauschen – von inklusivem Karneval bis zum Diskoabend für Jugendliche. (mabe) Fotos: Marlies Becker