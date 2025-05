ALTENKIRCHEN – SPORTING mit Oktett an Medaillen von den Dreiländereck Open zurück!

Haupttrainer Eugen Kiefer, selbst an diesem Tag mit einem Teil der Leistungsspitze im thüringischen Gera unterwegs, delegierte die Leitung eines Teams bei den Dreiländereck Open an Danträger Maik Schulz, der das Team zu 8 Medaillen führte – die Hälfte davon goldene. Selbst als Kämpferinnen hier an den Start gehend, unterstützten Emma Marilene Schleifenbaum und Julia Schwarz beim Coachen des Nachwuchses. Im Einzelnen erreichte das Team folgende Platzierungen: PLATZ 1: Zoey Nedic, Luis Schulz, Darius Koch, Julia Schwarz. PLATZ 2: Alissa Weiss, PLATZ 3: Atreyu Koch, Emma Marilene Schleifenbaum, Taylor Asbeck. Kiefer ist stolz, das Team ohne Bedenken mit den erfahrenen Sportlern mitschicken und sich auf Erfolg verlassen zu können, wie auch beim letzten Turnier, bei welchem Sang Do Duc die Hauptleitung hatte.