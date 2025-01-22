ALTENKIRCHEN – Karneval 2026 in der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Unter dem Motto „Jeck wie ein Mafioso mit Kölsch im Glas und Konfetti im Schuss“ wurde der diesjährige Altweiberdonnerstag in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gefeiert. Stilecht und in ausgelassener Atmosphäre startete die Karnevalssession im Rathaus Altenkirchen.

Pünktlich um 11:11 Uhr stürmten die Möhnen, angeführt von den Obermöhnen Marie Rüttel und Ana-Lena Zagar, das Bürgermeisterbüro und übernahmen die Regentschaft. Um 12:11 Uhr folgte der feierliche Einzug der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen mit Prinzessin Andrea II. (Andrea Naumann), begleitet von Sitzungspräsident Alex Böhning, Sitzungspräsidentin Alina Römer und Präsident Markus Naumann. Zum Gefolge gehörten der Elferrat – auch in diesem Jahr gemischt mit Damen und Herren –, die Große und Mittlere Tanzgarde, das Prinzenmariechen Lilly Müller sowie das Kindermariechen Lia Mostafa.

Im Anschluss zog die närrische Gesellschaft in den Ratssaal, wo die feierliche Schlüsselübergabe durch Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz stattfand. Doch damit nicht genug: Auch die KG Burglahr stattete dem Rathaus einen Besuch ab. Mit dabei waren Prinzessin Rowena, Kinderprinzessin Alissia, die Hofdamen Britta und Beate, Präsidentin Svenja Becker, Nicole Sessenhausen sowie der Erste Vorsitzende André Wilsberg. Begleitet wurden sie von einer Abordnung des Hofstaates, des Elferrates, der Garde, der Showtanzgruppe, den Möhnen sowie weiteren Mitgliedern der KG. Ebenfalls vertreten war der HC Erbachtal mit Prinzessin Sina I. und ihrem Gefolge. Unterstützt wurde sie von einer Abordnung des Elferrates sowie den Solomariechen Lana und Leonie.

Bürgermeister Fred Jüngerich begrüßte die drei Karnevalsgesellschaften, die KG Altenkirchen, die KG Burglahr und den HC Erbachtal, herzlich und betonte die Bedeutung dieser Tradition: „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Herzblut die Vereine das Brauchtum Karneval pflegen und jedes Jahr aufs Neue Leben und Freude ins Rathaus bringen. Karneval verbindet Generationen und ist ein wichtiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen Miteinanders.“

Nach den offiziellen Feierlichkeiten begann das närrische Karnevalsprogramm, das von den Mitarbeitenden und Azubis der Verbandsgemeinde mit viel Engagement einstudiert und gestaltet wurde. Ein besonderes Highlight waren erneut die traditionellen Männertänze, die ganz im Zeichen des diesjährigen Mottos standen und für ausgelassene Stimmung sorgten.