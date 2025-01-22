WISSEN – Wissener Rathausstürmung

Nach der Wissener Rathausstürmung, bei der Bürgermeister Berno Neuhoff bis Aschermittwoch seines Amtes verlustig ging, feierte man ausgelassen das hohe Fest Altweiber. Vor dem Rathaus ging es am Donnerstagnachmittag trotz des Dauerregens fröhlich zu, da lassen sich die Wissener nichts vormachen. Im Mittelpunkt stand natürlich das aktuelle Dreigestirn: Prinz Thomas II., Bäuerin Andrea I. und Jungfrau Lara I. Hier werden die jecken Tollitäten von Adjutant Stefan „Stezi“ Zimmermann begleitet. Auf der Bühne tat sich dann etwas bedeutendes. Der Bürgermeister übergab im Beisein der neuen Vorsitzenden der heimischen Karnevalsgesellschaft Marion Schwan zwei vom rheinland-pfälzischen Ministerpräsident Alexander Schweitzer unterzeichnete Ehrenurkunden. Dieser närrische Orden des Landes Rheinland-Pfalz belohnt Personen, die sich besondere Verdienste um das Brauchtum in der fünften Jahreszeit erworben haben. In Wissen waren dies die KG-Aktivistinnen Bianca Stahl sowie Claudia Böhmer in Vertretung ihres Ehemanns Peter. Starker Beifall belohnte das Engagement der so Geehrten. Die „Tanzeselchen“ als jüngste Truppe der Wissener Karnevalsgesellschaft gibt es erst seit kurzer Zeit. Und trotzdem können sie sich schon vor Publikum sehen lassen. Am Donnerstag hatten die 3- bis 6-jährigen einen tollen Auftritt. Ein dreifaches „Wissen ojö-jo“ war ihnen sicher. (bt) Fotos: Bernhard Theis