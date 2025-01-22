LINZ – Alaaf am Linzer Netzstandort – Vertreter der evm-Gruppe empfingen Tollitätenpaare aus der Region und das Kripper Dreigestirn

Mit einem dreifachen „Alaaf“ hat Udo Scholl, Geschäftsführer der Energienetze Mittelrhein (evm-Gruppe), die Tollitätenpaare aus Linz und Kripp sowie das Kripper Dreigestirn am Netzstandort der enm in Linz empfangen. Der Empfang findet alljährlich schon seit vielen Jahren statt und ist gelebte Tradition.

Die beiden Tollitätenpaare und das Kripper Dreigestirn dankten für die Einladung und für die Unterstützung, die die Energieversorgung Mittelrhein seit Jahren leistet. Als regionales Unternehmen fördert die evm Karnevalsvereine und -gruppen und setzt sich für das heimische Brauchtum ein. Nach den feierlichen Ordensverleihungen brachten die Tollitätenpaare alle Anwesenden mit ihren Sessionsliedern in Feierlaune. Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der evm-Gruppe kamen auch der Linzer Stadtbürgermeister Helmut Muthers, Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl sowie der Bürgermeister der VG Linz, Frank Becker, ins Schunkeln. Seitens der evm schloss sich Kommunalbetreuer Norbert Rausch den Feierlichkeiten an.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein anschließendes geselliges Beisammensein in den Räumen der evm-Gruppe, ehe die Karnevalisten zum nächsten närrischen Termin weiterzogen.