ALTENKIRCHEN – Jahreshauptversammlung 2025 des Nabu Altenkirchen

Am Samstag traf sich der NABU Altenkirchen zu seiner alljährlichen Mitgliederversammlung. Diesmal ganztägig im schönen ‚Wöschhoisjen‘ in Busenhausen, da das Programm mit Wahlen und Satzungsänderungen gut gefüllt war. Hierbei blieb genug Raum für einen ausgiebigen, bebilderten Jahresrückblick und einen Ausblick auf das Jahr 2025 mit neuem Programm und Herausforderungen. Auch ein Spaziergang mit regem Austausch bei strahlendem Sonnenschein war zeitlich ‚drin‘ und brachte neue Energie im ‚Mittagstief‘. Beim Spaziergang wurden vier neue Ferngläser und ein Spektiv einem ersten Praxistest unterzogen. Ergebnis: Mit Auszeichnung bestanden! Sie wurden kürzlich mit der finanziellen Förderung des NABU Rheinland-Pfalz angeschafft. Ab sofort stehen sie bei Exkursionen allen zur Verfügung, unter dem Vereinsmotto – Teilhabe ermöglichen! So auch bei der beliebten Rotmilanwanderung am Ostermontag, wie immer geleitet von Landespfleger Olaf Riesner-Seifert.

Die Stimmung war so gut, dass selbst zu fortgeschrittener Zeit noch erste Pläne für das Jubiläumsjahr 2026 – 50 Jahre NABU Altenkirchen bzw. Natur- und Vogelschutzgruppe Altenkirchen e.V. (eingetragener Vereinsname) geschmiedet wurden. Zur Wohlfühlatmoshpäre trugen auch der leckere, für die Teilnehmenden kostenfreie, Mittagsimbiss (Linsengemüsecurry und Apfel-Tiramisu) sowie Kaffee und köstlicher Kuchen bei. Die Resonanz war durchweg positiv, so dass es auch in 2026 wieder eine ganztägige Mitgliederversammlung am 1. Februar geben wird – eine gute Gelegenheit für alle Mitglieder, die Aktiven und das Tun des NABU Altenkirchen kennen zu lernen.

In den erweiterten Vorstand wurden gewählt: Jutta Seifert, Harry Sigg und Wanja Schliffkowitz (Vorsitzende), Paula Seifert (Jugendsprecherin), Joachim Nehls und Immo Vollmer (Beisitzer). Die beiden Vorsitzenden Jutta Seifert und Harry Sigg leiten bereits seit 2009 die Geschicke des Vereins mit Unterstützung ihres Vorstandsteams. Sie freuen sich auf die gemeinsame Arbeit als Vorsitzende mit Wanja Schliffkowitz. Diese engagiert sich bereits seit Langem als Beisitzerin in der Apfelkampagne des NABU Altenkirchen, insbesondere beim Pressen des ‚Mehrwert‘-Apfelsafts, der im Unikum (der Regionalladen in Altenkirchen) angeboten wird. ‚Mehrwert‘, da in diesem Projekt der Streuobstwiesenschutz mit dem gemeinsamen Tun und Erleben und der Begegnung unterschiedlichster Menschen bei guter Atmosphäre und Verpflegung zu einem Ganzen verbunden werden.