KOBLENZ – Ladendieb in Koblenz flüchtet

Mittwochmittag, 12. Februar 2025, kam es gegen 13 Uhr zu einem Diebstahl aus dem Geschäft „Gepäckausgabe“ in der Clemensstraße 26-30 in Koblenz. Der Täter betrat den Laden und ging in den hinteren Bereich. Dort nahm er eine Tasche sowie einen Koffer aus dem Regal und flüchtete. Er wird wie folgt beschrieben: – männlich – mittleren Alters – graue Mütze – dunkle Wellensteyn Jacke – blaue Jeans. Durch zwei Zeugen wurde der Täter verfolgt, der den Koffer wegwarf. Zudem konnte von einem der Zeugen ein Lichtbild des flüchtigen Diebes gefertigt werden. Beide Zeugen waren bei Eintreffen der Polizeibeamten nicht mehr vor Ort. Die Polizeiinspektion Koblenz 1 bittet diese nun, sich unter 0261/92156-300 zu melden. Quelle: Polizei