MÖRLEN – Verkehrsunfallflucht in 57583 Mörlen, in der Westerwaldstraße

Ein Pkw-Fahrer befuhr am 13. Februar 2025, gegen 06:30 Uhr den Kirchweg in Mörlen in Fahrtrichtung Westerwaldstraße. Er bog nach rechts in die Nassauer Straße ein. Da an der Stelle ein Pkw unmittelbar am Einmündungsbereich abgestellt war, musste der Pkw Führer etwas weiter ausholen und kam leicht auf die Gegenfahrbahn. In diesem Moment kam ihm ein dunkler Kleinwagen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Pkw Führer aus und stieß gegen den geparkten Pkw. Der unfallverursachende Kleinwagen entfernte sich unerlaubt. Die Polizei Hachenburg bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher. Quelle: Polizei