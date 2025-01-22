ALTENKIRCHEN – Glühweinwanderung von Obererbach nach Dieperzen

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen laden ein zu einer Glühweinwanderung am Montag, 29. Dezember 2025. Gestartet wird um 14:30 Uhr am Bürgerhaus in Obererbach. Dann geht es über den Heinzelmännchenweg zum Gehöft von Uta Räder. Nach einer Stärkung mit Plätzchen und Glühwein oder Punsch geht es nach Dieperzen zur Eventscheune von Iris Asbach, wo es Bratwurst und Getränke gibt.

Anmeldung bis 20. Dezember 2025 unter Tel.: 0171 2818065 oder per Mail an landfrauen.ak@web.de