FLIESSEM – Versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil einer Prostituierten bei Fließem

Am Sonntag, 30. November, gegen 15 Uhr, griff ein Mann am Mitfahrerparkplatz Staffelstein an der L 32 bei Fließem eine 23-jährige Prostituierte an. Bei dem Angriff wurde die junge Frau schwer verletzt. Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen attackierte der Mann die Sexarbeiterin nachdem er ihre Dienstleistungen in Anspruch genommen hatte. Ein Zeuge fand die 23-Jährige kurze Zeit später bewusstlos auf dem Parkplatz und brachte sie sofort in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige war inzwischen mit einem Fahrzeug vom Tatort geflüchtet.

Die Tat wird von der Staatsanwaltschaft Trier als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.

Der tatverdächtige Mann wurde wie folgt beschrieben:

– ca. 1,80m groß

– auffallend hellbraunes bis blondes, lockiges, mittellanges Haar

– sprach russisch

– bekleidet mit einer dunklen Stoffhose und einer schwarzen Winterjacke oder Wintermantel

Die Polizei sucht dringend Zeugen: Wer war am Sonntagnachmittag im Bereich des Mitfahrerparkplatzes Staffelstein? Wer hat möglicherweise den Tatverdächtigen oder Teile der Tat beobachtet? Wer kann Angaben zum Fluchtfahrzeug machen?

Aktuellen Ermittlungen der Polizei zufolge sollen sich zum Tatzeitpunkt mehrere Personen in der Nähe des Parkplatzes aufgehalten haben. Diese und mögliche weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg (06561 96850), der Kriminalpolizei Trier (0651 983-43390) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Quelle Polizei